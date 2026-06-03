Названы данные по поставкам нефти из Азербайджана в Германию

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле из Азербайджана в Германию было экспортировано 270,5 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 127,5 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель в стоимостном выражении снизился на 149 миллионов долларов США, или в 2,2 раза, а по объему уменьшился на 229,5 тысячи тонн, или в 1,8 раза.

В январе-апреле прошлого года из Азербайджана в Германию было экспортировано 500 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 276,5 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-апреле текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 17,403 миллиарда долларов США.

Это на 485 миллионов долларов, или на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 11,9 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 5,5 миллиарда долларов — на импорт. За последний год объем экспорта увеличился на 3,1 миллиарда долларов (на 35,2%), тогда как объем импорта сократился на 2,6 миллиарда долларов (на 32,1%).