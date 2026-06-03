США нанесли удар по иранскому военному объекту на острове Кешм

БАКУ /Trend/ - ВС США нанесли удар по наземному командному пункту на острове Кешм после перехвата ракет и беспилотников, которые были запущены Ираном.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Согласно заявлению, американские военные 2 июня перехватили несколько баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, после чего нанесли ответные удары в целях самообороны.

В CENTCOM заявили, что Иран выпустил пять ракет, однако ни одна из них не достигла намеченных целей. Кроме того, по данным американской стороны, были сбиты три беспилотника.

"Американские войска также нанесли удары в целях самообороны по иранской военной наземной станции управления на острове Кешм", - говорится в сообщении командования.