КСИР заявил об ударах по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне

БАКУ /Trend/ - Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары и удары беспилотниками по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне и американской авиабазе в одной из стран региона.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении КСИР.

В Тегеране заявили, что эти действия стали ответом на атаку США по военному объекту Ирана на острове Кешм.

Сообщается, что американские силы нанесли авиаудар по коммуникационной башне, принадлежащей корпусу и расположенной на юге острова Кешм. В КСИР отметили, что в ответ воздушно-космические силы корпуса атаковали американскую авиабазу и вертолетную площадку в регионе, а также штаб Пятого флота ВМС США с использованием ракет и беспилотников.

Кроме того, в заявлении говорится, что КСИР нанес удар по судну, связанному с США, в ответ на атаку американских сил на иранский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива.