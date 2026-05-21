Подходы к оценке жилья для устойчивого развития должны измениться - представитель МОМ

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения устойчивого и масштабного жилищного обеспечения необходимо пересмотреть существующие подходы к оценке и планированию.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель генерального директора Международной организации по миграции (МОМ) Угочи Дэниелс в ходе выступления на тему «Жилищный вопрос в центре процессов восстановления и реконструкции после кризисов», проведенного в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Она отметила, что нынешние подходы в основном фокусируются на подсчете количества поврежденных зданий, но этого недостаточно, и необходимо учитывать реальные потребности людей.

«Мы должны напрямую общаться с людьми, определять, что им нужно для проживания и какими правами они обладают», — подчеркнула она.

У. Дэниелс отметила, что для устойчивой жилищной системы важны инвестиции в земельные реестры, жилищную политику и финансовые механизмы.

По ее словам, вынужденное переселение происходит в основном в городской среде, что создает серьезную нагрузку на города.

«Данные показывают, что одним из основных условий для обеспечения средств к существованию и самодостаточности является доступ к устойчивому жилью», — заявила она.

Представитель МОМ подчеркнула, что городские муниципалитеты и местные органы власти играют важную роль в этом процессе, и успешный опыт существует в разных странах — таких как Уругвай, Украина и Филиппины.

Она добавила, что миграция и урбанизация при правильном управлении создают мощные возможности для устойчивого развития.

«Когда мы ставим жилье в центр восстановления и выстраиваем его системно, мы не только достигаем масштабных результатов, но и защищаем права и обеспечиваем достойные условия жизни людей», — сказала У. Дэниелс.

По ее словам, главный вопрос заключается не в наличии технических решений, а в наличии политической воли в этом направлении.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.