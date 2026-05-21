Необходимо предоставить молодежи реальный контроль и ресурсы - замминистра Азербайджана

БАКУ/Trend/ -Необходимо предоставить молодёжи и местным сообществам реальный контроль и ресурсы.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Индира Гаджиева в ходе мероприятия на тему "Лидерство молодежи и гражданского общества в развитии устойчивых и инклюзивных городов" в рамках WUF13.

"Перестаньте приглашать молодых людей на форумы только для галочки в отчётах. Дайте им инструменты. Молодёжи и местным сообществам необходимо предоставить реальный контроль и ресурсы. Нам нужно финансировать ваши стартапы в регионах, развивать местные социальные инициативы и доверить следующему поколению разработку местного регулирования. Так дайте им возможность действовать",- сказала она.

По словам замминистра, благодаря таким инициативам, как национальная программа молодёжных столиц, такие города, как Шуша и Ленкеран, расширили участие молодёжи, культурную вовлечённость и социальную инклюзивность.

"В Карабахе и Восточном Зангезуре мы не просто восстанавливаем территории. Реконструкция — это не только восстановление дорог и зданий. Это восстановление доверия, возможностей и повседневной жизни. Сегодня Азербайджан строит девять новых "умных" городов и сотни поселений на постконфликтных территориях, исходя из убеждения, что каждое сообщество заслуживает не только восстановления, но и возможности процветать. Мы заново переосмысливаем то, как сообщества могут жить, работать, учиться и развиваться с помощью "зелёной" энергии, цифровых инноваций и ориентированного на человека городского планирования",- сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.