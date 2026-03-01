Израиль продолжит действовать всей мощью для своей защиты - Кац

БАКУ/ Trend/ - Справедливость восторжествовала, а ось зла получила тяжелый удар. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает Trend.

"Хаменеи был нейтрализован в первом ударе операции «Рычащий лев», вместе с ним ликвидированы и другие высокопоставленные лица Ирана. Тот, кто действовал для уничтожения Израиля, был уничтожен. Справедливость восторжествовала, а ось зла получила тяжелый удар. Поздравления премьер-министру Биньямину Нетаньяху за лидерство и решительность, а ЦАХАЛу — за блестящее исполнение. Мы продолжим действовать всей мощью для защиты государства Израиль", - заявил Кац.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.