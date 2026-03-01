Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Израиль продолжит действовать всей мощью для своей защиты - Кац

В мире Материалы 1 марта 2026 09:33 (UTC +04:00)
Израиль продолжит действовать всей мощью для своей защиты - Кац

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Справедливость восторжествовала, а ось зла получила тяжелый удар. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает Trend.

"Хаменеи был нейтрализован в первом ударе операции «Рычащий лев», вместе с ним ликвидированы и другие высокопоставленные лица Ирана. Тот, кто действовал для уничтожения Израиля, был уничтожен. Справедливость восторжествовала, а ось зла получила тяжелый удар. Поздравления премьер-министру Биньямину Нетаньяху за лидерство и решительность, а ЦАХАЛу — за блестящее исполнение. Мы продолжим действовать всей мощью для защиты государства Израиль", - заявил Кац.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

Лента

Лента новостей

Читать все новости