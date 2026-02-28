Ряд иранских новостных агентств выведен из строя

БАКУ /Trend/ - Иранское государственное информационное агентство IRNA выведено из строя.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По информации, хакерская атака на государственное информационное агентство страны продолжается.

В то же время были взломаны сайты агентств Mehr и ISNA, их работа приостановлена.

Следует отметить, что за последние несколько часов в столице Тегеране произошло множество взрывов. Иранские СМИ сообщили, что взрывы были вызваны ракетными ударами.

