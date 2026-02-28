Ряд иранских новостных агентств выведен из строя

БАКУ /Trend/ - Иранское государственное информационное агентство IRNA выведено из строя.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.
По информации, хакерская атака на государственное информационное агентство страны продолжается.
В то же время были взломаны сайты агентств Mehr и ISNA, их работа приостановлена.
Следует отметить, что за последние несколько часов в столице Тегеране произошло множество взрывов. Иранские СМИ сообщили, что взрывы были вызваны ракетными ударами.
