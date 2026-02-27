"Справедливость к Ходжалы": вечер памяти в Баку с участием молодёжи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана и совместно с ОО "İrəli" было проведено мероприятие "Справедливость к Ходжалы", посвящённое 34-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

На открытии было отмечено, что основная цель таких мероприятий - сохранение исторической памяти, укрепление патриотических чувств молодежи и передача будущим поколениям памяти о шехидах.

Художественная часть программы открылась исполнением Гимна Азербайджана хором студентов Бакинской музыкальной академии "Sabah" под руководством дирижёра Дмитрия Бабаева. В их же исполнении прозвучал драматический хор-пролог "Шеби-Хиджран" из оперы "Лейли и Меджнун" Узеира Гаджибейли. В продолжение вечера были исполнены стихи и музыкальные произведения выдающихся азербайджанских поэтов и композиторов, посвящённые Ходжалинской трагедии. Искренние и эмоциональные выступления участников нашли глубокий отклик в сердцах зрителей и создали в зале атмосферу сопричастности к памяти о тех страшных событиях.

