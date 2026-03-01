Советник по национальной безопасности США высоко оценил действия Трампа по Ирану

БАКУ/ Trend/ - Майк Уолц на заседании Совета Безопасности ООН по Ирану высоко оценил лидерские качества президента Дональд Трамп, подчеркнув решимость администрации в условиях эскалации напряженности, сообщает Trend.

Уолц заявил: «Президент Трамп справился с ситуацией. Самая фундаментальная обязанность любого суверенного правительства — защита своего народа».

Он отметил, что действия США отражают давнюю позицию Трампа о том, что Иран не должен обладать ядерным оружием, и что иранский режим «никогда, ни при каких обстоятельствах не сможет угрожать миру ядерным оружием».

Советник подчеркнул, что Иран десятилетиями дестабилизировал Ближний Восток, убивал американских военнослужащих и граждан, угрожал региональным союзникам и ставил под угрозу международное судоходство.

Ссылаясь на меры Совета Безопасности ООН, Уолц отметил, что резолюции по главе VII Устава ООН создали «надежную многостороннюю основу» для ограничения ядерной и ракетной деятельности Ирана, а санкции, восстановленные в сентябре 2025 года, призваны привлечь Тегеран к ответственности.

«Суть в том, что коллеги, наши союзники и партнеры могут рассчитывать на Соединенные Штаты и на президента Трампа», — заключил Вальц.