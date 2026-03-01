Иранские вооруженные силы готовят новый шаг для суровой мести

БАКУ/ Trend/ - Иранские вооруженные силы предпримут другой шаг для осуществления суровой мести, сообщает Trend со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Сообщается, что шестая волна оборонительной операции Ирана «Истинное обещание 4» была проведена в полном объёме против израильской территории и американских военных баз в регионе.

Среди целей нападения названы 27 американских военных баз, высшее командование израильской армии и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве.

В заявлении также подчеркивается, что иранские вооруженные силы жестоко отомстят.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.