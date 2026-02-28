Цель атак на Иран - подорвать территориальную целостность страны - Информационный совет

БАКУ /Trend/ - Цель израильских и американских военных авиаударов по Ирану - подорвать территориальную целостность страны.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Информационного совета правительства Ирана.

Отмечается, что новая атака в период переговоров между Ираном и США свидетельствует о том, что суверенитет Ирана вновь оказался под ударом

"Правительство Ирана, все министерства, все соответствующие ведомства выполняют свою работу. Правительство, осознавая опасную ситуацию, приняло необходимые меры заблаговременно, и гражданам не следует беспокоиться о нехватке товаров. В стране достаточно необходимых товаров, топлива и медикаментов. Медицинские центры, аптеки, банки продолжают свою работу. Приняты необходимые меры для обеспечения возможности гражданам выезжать в другие города. Гражданам рекомендуется проявлять сдержанность и терпение", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что Иран продолжит защищать свою территорию, и правительство оказывает полную поддержку вооруженным силам.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

