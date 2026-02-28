США наносят воздушные и морские удары по Ирану

БАКУ /Trend/ - США наносят воздушные и морские удары по иранским объектам.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации, цель операции - вывести из строя иранские рычаги безопасности.

Следует отметить, что утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении израильской армией (ЦАХАЛ) превентивного удара по Ирану, после чего в стране было объявлено чрезвычайное положение.

Иранские СМИ сообщили о трех взрывах в Тегеране, в том числе на Университетской улице и в районе Джумхури, в результате ракетных ударов.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

