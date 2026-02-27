Окончательного решения по Ирану пока нет — Трамп

БАКУ /Trend/ – Президент США Дональд Трамп прокомментировал продолжающиеся переговоры с Ираном, заявив, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято, передает Trend.

«Мы еще не приняли окончательного решения. Нас не совсем устраивает то, как они ведут переговоры», - сказал Трамп.

Говоря о ядерной программе Ирана, он подчеркнул, что Тегерану нельзя позволить обладать ядерным оружием, и вновь выразил недовольство ходом переговорного процесса.

«Они не могут обладать ядерным оружием, и нас не устраивает то, как они ведут переговоры», - отметил он.

Трамп добавил, что предпочел бы мирное урегулирование ситуации, однако не исключил и других вариантов.

«Было бы хорошо, если бы мы могли решить этот вопрос без применения военной силы, но иногда приходится действовать иначе», — добавил он.