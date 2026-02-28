Израиль нанес превентивный удар по Ирану - Кац

БАКУ /Trend/ - Израиль нанес превентивный удар по Ирану.

Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац.

"Израиль нанес превентивный удар по Ирану с целью устранения угроз Израилю", - подчеркнул он.

Следует отметить, что в Израиле звучат сирены воздушной тревоги. Командование тыла Армии обороны Израиля предупредило гражданское население о необходимости держаться поближе к бомбоубежищам.

В заявлении говорится, что "в связи с ситуацией касательно безопасности" гражданам следует определить местоположение ближайшего укрытия и избегать ненужных поездок.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!