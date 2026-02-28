В Катаре и Бахрейне объявлен сигнал тревоги - воздушное пространство закрыто

БАКУ /Trend/ - В Бахрейне произошли взрывы на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее министерство внутренних дел Бахрейна объявило сигнал тревоги и призвало всех граждан укрыться в безопасных местах.

Следует добавить, что тревога была поднята и в Дохе, столице Катара, из-за угрозы атаки баллистическими ракетами. Телеканал Al Jazeera сообщил, что иранская баллистическая ракета была нейтрализована системой "Patriot".

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

