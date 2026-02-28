Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Президент Ирана осудил бомбардировку школы в Минабе

Иран Материалы 28 февраля 2026 19:56 (UTC +04:00)
Президент Ирана осудил бомбардировку школы в Минабе

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Иран решительно осуждает бомбардировку начальной школы для девочек в городе Минаб, провинция Хормузган, на юге Ирана США и Израилем.

Как сообщает Trend, об этом сказал президент Масуд Пезешкиан, комментируя взрыв в начальной школе для девочек, в результате которого погибло множество учениц.

Пезешкиан добавил, что всем соответствующим должностным лицам и спасательным центрам в регионе дано указание мобилизовать все ресурсы для помощи пострадавшим.

Отмечается, что число погибших в школе для достигло 85 человек.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

Лента

Лента новостей

Читать все новости