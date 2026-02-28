Отложен ряд автобусных рейсов из Азербайджана из-за событий в Иране

БАКУ /Trend/ - В связи с недавними событиями на Ближнем Востоке, автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку, проходящие через территорию Исламской Республики Иран, приостановлены по соображениям безопасности.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Агентства наземного транспорта Азербайджана.

Отмечается, что с 28 февраля временно приостановлены рейсы из Баку в Нахчыван на 19:00 и 20:00, из Баку в Шарур - на 21:00, из Нахчывана в Баку - на 15:30, 16:30 и 17:30, а также рейс из Шарура в Баку на 16:30.

Дополнительная информация о возобновлении рейсов Баку-Нахчыван-Баку будет предоставлена ​​общественности.

При возникновении дополнительных вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр агентства «141».

Проблем с проездом грузовых автомобилей через ирано-азербайджанскую границу нет, никаких ограничений не применяется. С перевозчиками регулярно связываются, и вопрос находится под контролем. В случае каких-либо изменений общественность будет проинформирована.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

