Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)

Экономика Материалы 27 февраля 2026 17:32 (UTC +04:00)
Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)
Фото: Совет Министров Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/Trend/ - 27 февраля под председательством главы Экономического совета Азербайджана, премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Совета.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров, на повестке дня были обсуждены проект "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы" и основные цели, подготовленные в соответствии с поручениями, вытекающими из распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 30 мая 2025 года, проект "II Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", а также вопросы экономического роста в 2025 году, его основные факторы и текущее состояние в сферах деятельности, состояние и направления политики в области макроэкономической и финансовой стабильности по итогам 2025 года, а также другие текущие вопросы.

По обсуждаемым вопросам выступили заместители премьер-министра Самир Шарифов и Шахин Мустафаев, министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Центрального банка Талех Кязымов. Члены Экономического совета высказали свои мнения и предложения по представленным вопросам.

По итогам заседания были даны соответствующие поручения по проекту "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы" и другим вопросам.

Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)
Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)
Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)
Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)
Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)
Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)
Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)
Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)
Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)
Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)
Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)
Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)
Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)
Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)
Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)
Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости