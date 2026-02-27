АБР о роли рынков капитала в обеспечении долгосрочного и устойчивого роста Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Рынки капитала поддерживают экономическую трансформацию Азербайджана, превращая сбережения в долгосрочные инвестиции для бизнеса и инфраструктуры.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил региональный руководитель по развитию частного сектора в департаменте Азиатского банка развития (АБР) по региону Центральной и Западной Азии Энрико Пинали.

«Когда компании могут привлекать финансирование через облигации и рынки капитала, они меньше зависят от краткосрочного банковского кредитования и могут инвестировать в рост, инновации и устойчивое развитие. АБР поддерживает развитие рынков капитала, способствуя активности на рынке. Мы сотрудничаем с компаниями и финансовыми институтами, чтобы выпускать новые облигации, выступаем в роли инвестора, привлекаем других инвесторов и вводим такие инструменты, как «зелёные» и устойчивые облигации», - говорится в его сообщении в социальной сети.

Новость обновляется