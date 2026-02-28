Трамп обратился к иранскому народу

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжающиеся удары по Ирану направлены на свержение режима, и призвал иранский народ воспользоваться этой возможностью, чтобы захватить власть.

Как сообщает Trend, глава администрации Белого дома опубликовал свое видеообращение к нации по поводу операции, начатой ​​против Ирана, в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

В восьмиминутном видеообращении, подтверждающем удары США по Ирану с моря и воздуха, Трамп сказал:

"Я обращаюсь к членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженным силам и всем сотрудникам правоохранительных органов сегодня вечером (в это время в США была ночь - прим. ред.), вы должны сложить оружие, и тогда вы получите полную неприкосновенность, или вас ждет неизбежная смерть.

Сложите оружие. С вами будут обращаться справедливо, и вы получите полную неприкосновенность, или вас ждет неизбежная смерть", - сказал Трамп.

По словам Трампа, настал час свободы для великого и гордого иранского народа.

"Оставайтесь в своих убежищах. Не выходите из дома. На улице очень опасно. Бомбы будут падать повсюду. После того, как мы закончим свою работу, возьмите власть в свои руки. Она будет вашей. Вероятно, это единственный шанс, который у вас будет за многие поколения", - подчеркнул Трамп.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

