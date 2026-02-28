Обнародованы данные по транзитным перевозкам через иранскую провинцию Гилан

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 года по 19 февраля 2026 года) транзит грузов через порт Энзели и пограничный пункт Астара в северной провинции Гилан составил 1,26 миллиона тонн.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор Управления дорог и транспорта провинции Гилан Фариборз Моради в интервью местным СМИ.

По его словам, за этот период в страну с целью транзита было ввезено около 979 тысяч тонн грузов через провинцию Гилан. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (с 20 марта 2024 года по 18 февраля 2025 года).

Кроме того, представитель управления добавил, что через пограничный и таможенный пункт Астара за 11 месяцев было экспортировано 1,21 миллиона тонн продукции. Экспорт продукции увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За тот же период через пункт Астара в страну была импортирована 141 тысяча тонн товаров.

Стоит отметить, что в провинции Гилан функционируют 13 международных грузовых транспортных компаний, 1 международная пассажирская транспортная компания, а также представительства 190 международных грузовых транспортных компаний Ирана.