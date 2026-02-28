Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Семь граждан Азербайджана эвакуированы из Ирана (ФОТО)

Политика Материалы 28 февраля 2026 21:05 (UTC +04:00)
Семь граждан Азербайджана эвакуированы из Ирана (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В связи с ударами США и Израиля по Ирану из соседней страны были эвакуированы семь граждан Азербайджана.

Как сообщает Trend, все условия для эвакуации созданы, и процесс продолжается.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

Семь граждан Азербайджана эвакуированы из Ирана (ФОТО)
Семь граждан Азербайджана эвакуированы из Ирана (ФОТО)
Семь граждан Азербайджана эвакуированы из Ирана (ФОТО)
Семь граждан Азербайджана эвакуированы из Ирана (ФОТО)
Семь граждан Азербайджана эвакуированы из Ирана (ФОТО)
Семь граждан Азербайджана эвакуированы из Ирана (ФОТО)
Семь граждан Азербайджана эвакуированы из Ирана (ФОТО)
Семь граждан Азербайджана эвакуированы из Ирана (ФОТО)
Семь граждан Азербайджана эвакуированы из Ирана (ФОТО)
Семь граждан Азербайджана эвакуированы из Ирана (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости