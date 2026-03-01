КСИР начал третий и четвертый этапы операции «Истинное обещание 4»

БАКУ/ Trend/ - Корпус стражей исламской революции начал третий и четвертый этапы операции «Истинное обещание 4», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу КСИР.

Согласно заявлению, новые волны ракет непрерывно наносятся по широкому кругу военных и силовых целей США и Израиля с использованием более совершенных ракет, обладающих большей точностью и мощностью, чем в операции «Истинное обещание 3».

Пресс-служба КСИР уточнила, что ключевыми целями являются военно-морская база в порту Хайфы, базы военных кораблей в Хайфе, авиабаза Рамат-Давид, Министерство обороны в районе Кирьи, военно-промышленный поселок Бейт-Шемеш и военно-промышленный центр в Ашдоде.

Корпус также заявил о готовности расширять и активизировать операции, включая удары по стационарным и мобильным целям в регионе с использованием иранских ракет и беспилотников. В заявлении содержалось предупреждение, что последующие волны будут «более разрушительными и во много раз масштабнее, чем операция „Истинное обещание 3“».

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.