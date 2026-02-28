Президент Турции осудил удары Израиля и США по Ирану и назвал неприемлемыми ракетные атаки Ирана

БАКУ/ Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападения Израиля и США на Иран и назвал неприемлемыми обстрелы Ирана по целям в регионе.

Как сообщает Trend, Эрдоган сделал это заявление во время выступления в Стамбуле.

В своей речи президент подчеркнул, что атаки нарушают суверенитет Ирана и угрожают миру и безопасности иранского народа. Он отметил, что Турция и другие государства региона пытались разрешить разногласия путем диалога, однако из-за провокаций Израиля желаемый результат не был достигнут.

Эрдоган добавил, что Турция считает ракетные и беспилотные удары Ирана по братским странам Персидского залива неприемлемыми, независимо от причин. Он также заверил, что Турция способна обеспечить безопасность своих границ и воздушного пространства и продолжит активизировать дипломатические инициативы.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.