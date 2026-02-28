В иранской провинции Исфахан подверглись атакам три военных центра

БАКУ /Trend/ - На фоне военных авиаударов Израиля и США по Ирану, в провинции Исфахан, расположенной в центре Ирана, подверглись обстрелу 3 военных центра.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По информации, погибших в результате атак нет.

Отмечается, что здание радио и телевидения в иранской провинции Исфахан не пострадало.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

В связи со сложившейся обстановкой ряд стран на Ближнем Востоке закрыли свое воздушное пространство.

