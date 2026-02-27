Представитель посольства США отметил развитие экономического партнерства с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ — Директор экономического отдела посольства США в Азербайджане Эрик Грофф выступил на церемонии открытия первого ресторана Popeyes в Crescent Mall в Баку, подчеркнув динамичное развитие двустороннего экономического сотрудничества.

Как сообщает Trend, в своем выступлении он отметил, что для него это событие имеет и личное значение.

По его словам, по прибытии в страну он не мог представить, каких высоких результатов удастся достичь в партнерстве с азербайджанскими коллегами в экономической сфере.

"Если бы мне тогда сказали обо всем, чего мы добьемся вместе с нашими азербайджанскими партнерами, я бы не поверил. И сегодняшнее событие - еще один важный шаг в этом процессе", - подчеркнул Эрик Грофф.

Он также выразил благодарность партнерам и компаниям, поддерживающим американские бренды в Азербайджане.

"Хочу поблагодарить наших друзей и партнеров за отличное сотрудничество, поддержку американских компаний и брендов, а также за поддержку талантливых и динамичных молодых предпринимателей, реализующих свои проекты в Азербайджане", - отметил Эрик Грофф.

В завершение представитель посольства США выразил уверенность, что это мероприятие станет началом еще большего числа подобных инициатив в будущем.