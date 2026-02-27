В Кяльбаджаре будет создана новая туристическая зона

БАКУ /Trend/ - Документы, связанные с созданием специальных туристических зон на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в частности в Кяльбаджаре, представлены в Администрацию Президента.

Об этом сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса по труду и социальной политике на тему "Текущее состояние и перспективы развития туризма в Азербайджане", сообщает Trend.

Заместитель председателя подчеркнула, что также проводятся оценки в Лачинском и других районах.

"В связи с сертификацией санаториев, а также лечебных центров в министерство здравоохранения также направлено обращение. Подготовлены концептуальные документы для проведения сертификационных работ на начальном этапе", - добавила Азада Гусейнова.

Она отметила, что в селе Туг Ходжавендского района подготавливаются проекты по развитию гастротуризма.

"Там планируется создать кулинарный центр. Одна из наших основных целей - продвижение богатой кухни страны. Для этого мы проводим работу в нескольких направлениях. В частности, с министерством науки и образования проводится работа по открытию специальности "гастрономия", - сказала она.

