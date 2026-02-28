Иран не уступит требованиям - Высший совет нацбезопасности

БАКУ /Trend/ - Начиная с сегодняшнего утра, США и Израиль начали атаки на Иран, полагая, что заставят его капитулировать, но Иран не уступит требованиям.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Отмечается, что иранские вооруженные силы начали предпринимать шаги в ответ на атаки Израиля и США.

В заявлении содержится призыв к гражданам Ирана сохранять спокойствие. "Иран заранее обеспечил все потребности населения, и нет никаких опасений по поводу нехватки необходимых товаров и средств для граждан. Поэтому просим граждан воздержаться от скопления в торговых точках", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что все средние школы и университеты Ирана приостановили свою деятельность до дальнейшего уведомления. Банки продолжат свою работу, а государственные учреждения будут работать частично.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.