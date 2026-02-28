По военным базам США в регионе нанесены удары - КСИР

БАКУ /Trend/ - По военно-морской базе США в Бахрейне и другим военным базам в регионе нанесены удары.

По информации Trend, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Согласно сообщению, это американские военные базы в Катаре и ОАЭ, а также базы безопасности и военные базы в Израиле.

Отмечается, что ракетные и беспилотные атаки иранских вооруженных сил продолжаются.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!