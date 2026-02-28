Число погибших в результате израильской атаки на юге Ирана достигло 40

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате ракетного обстрела начальной школы для девочек в районе Минаб провинции Хормузган на юге Ирана достигло 40 человек.

Как сообщает Trend, об этом заявил губернатор района Минаб Мохаммед Радмехр в ходе брифинга.

По его словам, число раненых составляет 48 человек.

15:35

В результате израильской атаки на начальную школу для девочек в районе Минаб провинции Хормузган на юге Ирана погибли 36 человек и 60 получили ранения.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

15:14

В результате израильской атаки на начальную школу для девочек в районе Минаб провинции Хормузган на юге Ирана погибли 24 ученицы.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга заместитель губернатора иранской провинции Хормузган Ахмад Нафиси.

По его словам, утром в школе находилось 170 детей.

Нафиси отметил, что в настоящее время ведется спасательная операция по поиску и эвакуации пострадавших.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

В связи со сложившейся обстановкой ряд стран на Ближнем Востоке закрыли свое воздушное пространство.

