Назван объем инвестиций в основной капитал в промышленном секторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года объем инвестиций в основной капитал в промышленном секторе Азербайджана составил 653,1 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По информации, это на 46,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Удельный вес инвестиций в основной капитал в указанном секторе составил 46,5%.

Из инвестиций в промышленный сектор в отчетном месяце 572,7 миллиона ​​манатов (+78,8%) были направлены в горнодобывающую промышленность, 54,4 миллиона манатов (в 2,6 раза больше) - в перерабатывающую промышленность и 126 миллионов манатов (-74,9%) - в производство электроэнергии, газа и пара.

Следует отметить, что в январе 2026 года в основной капитал из всех финансовых источников для развития экономической и социальной отраслей страны было направлено 1,406 миллиарда манатов, что на 75,6 процента больше, чем в январе 2025 года. Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, увеличился на 78,3 процента, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор- на 73,9 процента.

758,6 миллиона манатов или 54 процента от общего объема инвестиций пришлось на производственный сектор, 551 миллион манатов (39,2 процента) - на сектор услуг и 96,3 миллиона манатов (6,8 процента) - на строительство жилых зданий. 17,2 процента от общего объема инвестиций было вложено государственными инвесторами, 82,8 процента - негосударственными инвесторами. 41,1 процента инвестиций было потрачено на строительно-монтажные работы. Объем инвестиций в основной капитал из внутренних источников составил 71,4 процента от общего объема инвестиций.