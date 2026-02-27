Поделимся светом наследия Мирзы Гадима Иревани - новый проект (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бинагадинском районе Баку, в средней школе №3 имени Р. Алиева, прошла конференция-выставка в рамках культурно-просветительского проекта "Поделимся светом наследия Мирзы Гадима Иревани", сообщает Trend Life.

Проект реализуется ОО "Помощь в защите и популяризации образцов прикладного искусства" при поддержке министерства культуры Азербайджанской Республики и партнерстве Общины Западного Азербайджана.

Инициатива направлена на популяризацию творческого наследия выдающегося представителя Западного Азербайджана Мирзы Гадима Иревани с использованием современных подходов и технологий. Проект состоит из трёх этапов.

На первом этапе в одном из средних учебных заведений Баку организуется просветительская конференция, в рамках которой школьникам представляются образцы декоративно-прикладного искусства, отражающие характерные элементы культурного наследия Западного Азербайджана.

Второй этап предусматривает проведение лекции в одном из высших учебных заведений столицы, посвящённой применению инновационных технологий в защите и реставрации наследия Мирзы Гадима Иревани. Для студентов и молодых специалистов также будет организована презентация произведений искусства, популяризирующих культурные коды Западного Азербайджана.

На третьем этапе в течение трёх месяцев планируется создание пяти новых образцов декоративно-прикладного искусства, выполненных в стиле мастера. Итоговые работы будут представлены в одном из известных культурных центров Азербайджана.

Председатель ОО "Помощь в защите и популяризации образцов прикладного искусства", член Союза художников Азербайджана Лала Сардарлы подчеркнула значимость сохранения исторической памяти и национального культурного наследия.

Руководитель проекта, исследователь, мастер прикладного искусства, член Союза художников Азербайджана Искендер Сардарлы представил участникам подробную информацию о жизни, творчестве и богатом культурном наследии Мирзы Гадима Иревани.

Выступившие председатель Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана, профессор Мисир Марданов, директор школы, заслуженный учитель, доктор философии по педагогике Алмаз Хасрат, профессор Азербайджанского государственного педагогического университета Фаррух Рустамов высоко оценили значимость проекта, подчеркнув, что подобные инициативы вносят вклад в сохранение национального наследия, культурной идентичност и духовных ценностей, способствуют формированию молодёжи и их роли в воспитании будущих поколений.

