Израиль закрыл воздушное пространство

БАКУ /Trend/ - Израиль полностью закрыл свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации в связи с началом воздушной операции против Ирана.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении министерства транспорта Израиля.

"Населению рекомендуется воздержаться от посещения аэропортов до дальнейшего уведомления. Пассажирам, находящимся за границей, рекомендуется следить за информацией о расписании рейсов в СМИ и у своих авиакомпаний после открытия воздушного пространства", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что гражданам Израиля за границей рекомендуется "следовать инструкциям и рекомендациям Совета национальной безопасности".

"Воздушное пространство будет вновь открыто, и полеты в Израиль и из Израиля возобновятся, как только позволит ситуация с безопасностью. Информация о возобновлении полетов будет предоставлена ​​за 24 часа".

Следует отметить, что в Израиле объявлена ​​воздушная тревога. Командование тыла Армии обороны Израиля предупредило гражданское население о необходимости оставаться вблизи бомбоубежищ.

В информации говорится, что "в связи с ситуацией с безопасностью" гражданам следует уточнить местоположение ближайшего бомбоубежища и избегать ненужных поездок.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!