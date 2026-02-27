13 судеб, 13 голосов Ходжалы: ожившая память на экране (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе кинематографистов Азербайджана состоялся показ художественно-документального фильма "13", посвящённого Ходжалинскому геноциду, сообщает Trend Life.

Фильм был снят в 2024 году Общественным объединением "Obyektiv" при поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана и Азербайджанского телевидения и радиовещания.

Картина рассказывает о событиях, произошедших в Ходжалы в 1992 году во время Первой Карабахской войны. В центре повествования судьбы мирных жителей, оказавшихся в эпицентре военных действий. Среди захваченных в плен мирных жителей армянские вооружённые формирования отобрали 13 молодых мужчин, разлучив их с родными, и увезли в неизвестном направлении. С тех пор о судьбе этих молодых людей никаких достоверных данных нет. Фильм, рассказывая эту трагическую историю, заставляет зрителей почувствовать боль их родных, долгие годы живущих в мучительном ожидании и неизвестности.

В мероприятии приняли участие члены творческой группы фильма, семьи шехидов, ветераны Карабахской войны и другие.

После показа участники поделились своими мнениями о фильме. Организатор и ведущая мероприятия, член Союза кинематографистов Азербайджана, кинорежиссёр Кямаля Мусазаде подчеркнула особую роль подобных фильмов в сохранении живой памяти о прошлом и воспитании молодого поколения в духе патриотизма.

Автор сценария фильма - Мубариз Аскеров, режиссёр - Эльчин Эльханлы, продюсер - Хайям Абдуллазаде, оператор - Ахмед Барасов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!