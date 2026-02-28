В Риме проводится информационная кампания, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы" (Justice for Khojaly), при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и содействии Итало-азербайджанской ассоциации, в Италии продолжаются просветительские мероприятия в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой, с целью более широкого информирования итальянской общественности о Ходжалинском геноциде, а также привлечения внимания местных жителей и туристов к этой трагедии, в Риме проводится информационная кампания.

В рамках кампании в течение 7 дней на мониторах в общественных пространствах, в том числе на станциях метро и автобусных остановках, будут демонстрироваться видеоролики и информационные материалы о Ходжалинском геноциде.

