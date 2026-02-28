Irankhodro наращивает производство

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 по 19 февраля 2026) производство автомобилей компанией Irankhodro в Иране увеличилось на 1,8% по сравнению с предыдущим иранским годом (с 20 марта 2024 по 20 марта 2025).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранскую автомобилестроительную компанию Irankhodro.

По информации компании, за эти 11 месяцев было произведено более 548 000 автомобилей. В то время как в прошлом иранском году производство составило около 540 000 автомобилей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта 2024 по 18 февраля 2025) рост производства автомобилей составил 11%.

Компания планирует продолжить увеличение производства автомобилей в последний месяц года.

По сравнению с прошлым годом в текущем году производство Irankhodro в 11-м месяце (с 21 января по 19 февраля 2026) выросло с 48% до 63%.

Отметим, что по данным отчёта Kodal, за 10 месяцев текущего иранского года три крупнейшие автомобильные компании Ирана (Irankhodro, Saipa и Parskhodro) произвели 710 736 легковых автомобилей. Производство легковых автомобилей снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.