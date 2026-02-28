Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Историческая память Карабаха - объединяя язык изобразительного искусства и кино (ФОТО)

Культура Материалы 28 февраля 2026 15:36 (UTC +04:00)
Историческая память Карабаха - объединяя язык изобразительного искусства и кино (ФОТО)
Фото: Национальный музей искусств Азербайджана

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта "Кино в музее" состоялся показ документального фильма "Карабахнаме", снятого Творческим объединением "Азербайджантелефильм", сообщает Trend Life.

Мероприятие было организовано музеем при поддержке Бакинского городского управления молодежи и спорта.

На вечере выступили заслуженный работник культуры, киновед Айдын Кязымзаде, народный писатель Натиг Расулзаде, заслуженный журналист Этибар Бабаев, режиссёр фильма Эльнура Кязымова, народный художник Ариф Гусейнов. В своих выступлениях они подчеркнули значение картины с точки зрения сохранения исторической памяти, представления национально-культурного наследия средствами документального кино и передачи его будущим поколениям.

Затем гости посмотрели фильм, снятый по мотивам графической серии Арифа Гусейнова "Карабахнаме – страницы истории". Экранная работа, объединяя язык изобразительного искусства и кино, создает художественный мост между прошлым и настоящим. Фильм произвёл на зрителей глубокое эмоциональное впечатление.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

