Дональд Трамп заявил о гибели Али Хаменеи

БАКУ/ Trend/ - Дональд Трамп сообщил, что верховный лидер Али Хаменеи и ряд других иранских лидеров были убиты в ходе операции, проведённой совместно с Израилем.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент США Дональд Трамп в сообщении на своей странице в Truth Social.

По словам Трампа, операция проводилась с использованием разведданных и высокотехнологичных систем слежения. Он заявил, что многие представители Корпус стражей исламской революции, вооружённых сил и сил безопасности Ирана «больше не хотят воевать и ищут иммунитет».

Трамп также подчеркнул, что массированные авиаудары по Ирану будут продолжаться «без перерыва в течение всей недели или столько, сколько потребуется».