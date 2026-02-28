Завершился визит Премьер-министра Эфиопии в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - 28 февраля завершился официальный визит Премьер-министра Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абия Ахмеда Али в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али в аэропорту провожали заместитель Премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.