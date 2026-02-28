Генеральный секретарь D-8 совершил первый официальный визит в Турцию (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества «Развивающаяся восьмёрка» (D-8), Посол Сохаил Махмуд, совершил официальный визит высокого уровня в Анкару 23–25 февраля 2026 года — первый с момента вступления в должность 1 января 2026 года.

Как сообщает Trend, визит подтвердил ключевую роль Турции, как государства-учредителя, страны-хозяйки Секретариата D-8 и важного участника развития Организации с момента её создания.

Генерального секретаря сопровождала делегация в составе Посла Мустафы Озджана, Директора Секретариата D-8 и Исполнительного ассистента Мухаммада Билала Хана. Визит начался с рабочего ифтара, организованного Комиссаром Турции по D-8 Послом Айлин Секизкёк, где обсуждались институциональные приоритеты, реформенные инициативы и подготовка к 12-му Саммиту D-8 в Джакарте.

24 февраля Генеральный секретарь провёл встречи с руководством Министерства иностранных дел Турции, включая заместителей министров Мусы Кулаклыкая и Берриса Экинджи, а также с Министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Обсуждались вопросы укрепления кадровой и финансовой базы Секретариата, оптимизация институциональных структур, международное взаимодействие и подготовка Саммита в Джакарте.

Встречи с Министром торговли Омером Болатом и Министром окружающей среды Муратом Курумом были посвящены развитию торговли, сотрудничеству частного сектора, климатической устойчивости и зелёной трансформации. Генеральный секретарь также встретился с Вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом и принял участие в ифтаре, организованном Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

25 февраля состоялись встречи с руководством TRT и министром промышленности и технологий Мехметом Фатихом Каджыром, а также с Союзом палат и товарных бирж Турции (TOBB), где обсуждались медийное сотрудничество, стратегические коммуникации, инновации, промышленная трансформация и укрепление деловых связей в преддверии Саммита.

Генеральный секретарь Сохаил Махмуд выразил признательность правительству Турции за тёплый приём и отметил, что визит способствовал согласованию позиций по институциональному развитию и укреплению динамики на пути к более активной, результативной и глобально вовлечённой D-8.