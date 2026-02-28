Иран закрыл свое воздушное пространство

БАКУ /Trend/ - Иран закрыл воздушное пространство для полетов до дальнейшего уведомления.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга представитель Организации гражданской авиации Ирана Маджис Ахаван.

По его словам, воздушное пространство страны было закрыто на 6 часов на основании уведомления NOTAM (уведомления о воздушных миссиях).

Следует отметить, что за последние несколько часов в столице Тегеране произошло множество взрывов. Иранские СМИ сообщили, что взрывы были вызваны ракетным обстрелом.

