Иран сбил три израильских беспилотника

Иран Материалы 28 февраля 2026 20:17 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
БАКУ/ Trend/ - Три израильских беспилотных летательных аппарата Hermes были сбиты в воздушном пространстве Ирана.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

По данным КСИР, беспилотники Hermes были уничтожены системами ПВО в городах Хомейн, Тебриз и Ахваз.

Одновременно Корпус стражей исламской революции объявил о начале нового этапа ракетных ударов по американским военным базам в регионе.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

