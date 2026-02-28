США начали масштабную операцию против Ирана - Дональд Трамп

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

По его словам, цель операции - обеспечить защиту американского народа путем устранения угрозы, исходящей от правящих сил в Иране. Глава государства заявил, что действия Тегерана представляют прямую угрозу американским военным базам, расположенным за рубежом.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон больше не намерен это терпеть.

После того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях близ Ирана, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

