Узбекистан призвал своих граждан соблюдать меры безопасности в Израиле

БАКУ /Trend/ - Узбекистан призвал своих граждан, находящихся на территории Израиля, строго соблюдать меры безопасности на фоне ожидаемого интенсивного ракетного обстрела израильской территории.

Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на посольство Узбекистана в Израиле.

По данным посольства, гражданам Узбекистана рекомендуется принять все необходимые меры личной безопасности и строго следовать указаниям Командования тыла Израиля.

В дипломатической миссии подчеркнули важность полного соблюдения чрезвычайных инструкций и необходимости сохранять бдительность в условиях ожидаемой эскалации.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы.

Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.