БАКУ /Trend/ — Всемирно известная американская сеть ресторанов Popeyes планирует открыть 20 ресторанов по всему Азербайджану в течение ближайших пяти лет.

Как сообщает Trend, об этом заявил сооснователь Popeyes Azerbaijan Мухаммад Эфендиев в ходе открытия первого ресторана сети в Crescent Mall.

По его словам, в рамках реализации планов, в новых ресторанах предполагается трудоустроить около 1000 сотрудников, а также расширить деятельность за счёт привлечения других брендов.

"В настоящее время у нас работает 60 сотрудников, и в ближайшее время их число достигнет 100. Мы начали этот путь с мечтой обогатить цепочку поставок в Азербайджане, использовать высокий уровень деловой среды как возможность для привлечения зарубежных брендов в страну и одновременно выводить азербайджанские бренды на мировой рынок", - отметил он.

М. Эфендиев подчеркнул, что уже в марте в Баку планируется открытие второго ресторана Popeyes - в Genclik Mall.