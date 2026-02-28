Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке

Политика Материалы 28 февраля 2026 21:00 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением, выразив глубокую озабоченность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке, которая представляет серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе и во всем мире, сообщает в субботу Trend.

Министерство призвало все стороны проявлять максимальную сдержанность, воздерживаться от действий, способных привести к дальнейшей эскалации, и вернуться за стол переговоров.

В заявлении также подчеркивается важность уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости всех государств в соответствии с Уставом ООН и признанными нормами международного права.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

