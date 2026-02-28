Назван объем транзакций по платежным картам UnionPay в Азербайджане за январь

БАКУ /Trend/ - К концу января этого года количество транзакций по картам UnionPay, эмитированным финансовыми организациями-резидентами (а также платежным картам статистической единицы) в Азербайджане, составило 1 тысячу единиц, а объем транзакций – более 120 тысяч манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с январем прошлого года количество транзакций по картам UnionPay увеличилось более чем на 800 или в 5 раз, а объем транзакций вырос на 0,02 миллиона манатов или в 1,2 раза.

Кроме того, за отчетный период количество транзакций по картам UnionPay, эмитированным финансовыми организациями-нерезидентами, составило 1,5 тысячи единиц, а объем транзакций – 0,2 миллиона манатов.

Следует отметить, что объем и количество операций с платежными картами, выпущенными финансовыми организациями-резидентами, относятся к общему объему и количеству операций, осуществленных с платежными картами, выпущенными финансовыми организациями (местными банками или финансовыми организациями), действующими на территории страны.

Объем и количество операций по платежным картам, эмитированным финансовыми институтами-нерезидентами, отражают количество и общий объем (сумму) операций в Азербайджане с использованием платежных карт, выданных банками и финансовыми институтами, действующими за рубежом.