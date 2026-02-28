МИД Азербайджана призвало граждан воздержаться от поездок в Израиль

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана призвало своих граждан воздержаться от поездок в Государство Израиль на фоне нынешней напряженности вокруг Ирана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД в социальных сетях.

"Гражданам Азербайджана, находящимся в настоящее время в Израиле, настоятельно рекомендуется внимательно следить за ситуацией в области безопасности, следовать указаниям и рекомендациям местных властей, избегать массовых собраний и усилить меры личной безопасности.

В случае любой чрезвычайной ситуации нашим гражданам рекомендуется связаться с посольством Азербайджанской Республики в Государстве Израиль по следующим каналам связи:

Контакты:

Посольство Азербайджанской Республики в Государстве Израиль

[email protected]

+972 54 539 77 88", - отмечается в публикации.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

