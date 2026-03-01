Красная линия Ирана пересечена — Галибаф

БАКУ/ Trend/ - С гибелью Верховного лидера Ирана Сейида Али Хаменеи красная линия Ирана была пересечена, и в связи с этим будут предприняты меры.

Как сообщает Trend, об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в комментарии местным СМИ.

Галибаф отметил, что Иран подготовился ко всем возможным сценариям, включая план действий на случай смерти Хаменеи.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

В результате военных авиаударов, осуществлённых накануне Израилем и США, погибли Верховный лидер Ирана Сейид Али Хаменеи и члены его семьи.