Опубликованы данные о транзакциях по картам American Express в Азербайджане за январь

БАКУ /Trend/ - К концу января этого года количество транзакций с использованием карт American Express, выпущенных финансовыми организациями-резидентами (а также платежных карт статистической единицы), в Азербайджане составило 6,1 тысячи, а объем транзакций – более 600 тысяч манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций с использованием карт American Express сократилось на 2 тысячи или 24,7%, а объем транзакций - более чем на 300 тысяч манатов или 33,3%.

За отчетный период количество транзакций с использованием карт American Express, выпущенных финансовыми организациями-нерезидентами, составило 1,6 тысяч, а объем транзакций - 1,3 миллиона манатов.

Следует отметить, что объем и количество транзакций по платежным картам, выпущенным финансовыми организациями-резидентами, относятся к общему объему и количеству транзакций, осуществленных с использованием платежных карт, выпущенных финансовыми организациями (местными банками или финансовыми организациями), действующими на территории страны.

Объем и количество транзакций по платежным картам, выпущенным финансовыми организациями-нерезидентами, отражает количество (количество) и общую сумму (объем) транзакций, осуществленных в Азербайджане с использованием платежных карт, выпущенных банками и финансовыми организациями, действующими в иностранных государствах.